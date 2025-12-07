Лукашенко вернулся в Белоруссию после 12-дневной командировки

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в страну после 12-дневной командировки, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
По его данным, Александр Лукашенко посетил Центральную и Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку. В частности, президент побывал в Алжире, Омане и Мьянме.
«Еще одна страна, которую посетил Лукашенко в ходе большой командировки, — Кыргызстан. Президент принял участие в саммите ОДКБ, выступил с оценками по ряду региональных и глобальных вопросов», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Кыргызстане.