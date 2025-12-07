Мерц подал почти 5 тыс. исков из-за оскорбительных комментариев в интернете

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал в общей сложности 4999 заявлений по фактам оскорблений в интернете в свой адрес. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Политик при этом прибегал к услугам юридической компании, которая получает 50% от компенсаций, взысканных с обидчиков. Данная практика противоречит публичным заверениям Мерца о том, что все средства от штрафов он полностью направляет на благотворительные цели.
Как отмечает газета, Мерц является «одним из самых чувствительных политиков в истории федеративной республики», если судить по его юридическим действиям. Еще будучи лидером немецкой оппозиции, Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес. Они были направлены в правоохранительные органы, в отдельных случаях у недоброжелателей Мерца даже проходили обыски. Известно, что как минимум по одному делу обыски были признаны судом противозаконными.
В одном из случаев Мерц подал заявление против пожилой женщины с инвалидностью. Когда к ней пришла полиция, женщина полностью признала свою вину. У нее при этом был изъят мобильный телефон, который был необходим пенсионерке для поддержания связи с врачами. Ее адвокат впоследствии назвал произошедшее «незаконным произволом в условиях чрезмерной реакции судебной системы».
Указывается, что за последние годы количество поданных немецкими политиками заявлений против граждан за оскорбления в интернете значительно возросло и насчитывает десятки тысяч. -0-