Мерц подал почти 5 тыс. исков из-за оскорбительных комментариев в интернете

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года подал в общей сложности 4999 заявлений по фактам оскорблений в интернете в свой адрес. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Политик при этом прибегал к услугам юридической компании, которая получает 50% от компенсаций, взысканных с обидчиков. Данная практика противоречит публичным заверениям Мерца о том, что все средства от штрафов он полностью направляет на благотворительные цели.

Как отмечает газета, Мерц является «одним из самых чувствительных политиков в истории федеративной республики», если судить по его юридическим действиям. Еще будучи лидером немецкой оппозиции, Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес. Они были направлены в правоохранительные органы, в отдельных случаях у недоброжелателей Мерца даже проходили обыски. Известно, что как минимум по одному делу обыски были признаны судом противозаконными.

В одном из случаев Мерц подал заявление против пожилой женщины с инвалидностью. Когда к ней пришла полиция, женщина полностью признала свою вину. У нее при этом был изъят мобильный телефон, который был необходим пенсионерке для поддержания связи с врачами. Ее адвокат впоследствии назвал произошедшее «незаконным произволом в условиях чрезмерной реакции судебной системы».

Указывается, что за последние годы количество поданных немецкими политиками заявлений против граждан за оскорбления в интернете значительно возросло и насчитывает десятки тысяч. -0-

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
