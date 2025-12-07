Мерц подал почти 5 тыс. исков из-за оскорбительных комментариев в интернете

Как отмечает газета, Мерц является «одним из самых чувствительных политиков в истории федеративной республики», если судить по его юридическим действиям. Еще будучи лидером немецкой оппозиции, Мерц подал сотни заявлений по фактам оскорблений в свой адрес. Они были направлены в правоохранительные органы, в отдельных случаях у недоброжелателей Мерца даже проходили обыски. Известно, что как минимум по одному делу обыски были признаны судом противозаконными.