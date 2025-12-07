Ричмонд
Дмитриев заявил, что Каллас показала миру истинное лицо европейской бюрократии

Дмитриев назвал главу дипломатии Евросоюза «подарком для мира».

Источник: Комсомольская правда

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас наглядно показала миру истинный характер европейской бюрократии. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Кайя — подарок для мира. Она заставила мир понять, что представляют собой европейские бюрократы. Спасибо, Кайя!» — написал политик.

Свою публикацию Дмитриев сопроводил скриншотом материала The Telegraph, где Каллас названа «подарком для Кремля». В статье утверждается, что ее политика в украинском кризисе привела к разногласиям в ЕС. Отказ от контакта с президентом РФ Владимиром Путиным «способствовал исключению Европы из финальной стадии переговоров».

Ранее Дмитриев с иронией отреагировал на заявления политиков ЕС, обвинивших его и Илона Маска в стремлении расколоть Евросоюз ради «доминирования» и «эксплуатации» жителей Европы. Глава РФПИ отметил, что в европейском руководстве царит паническое настроение, и предложил элите заняться собственными внутренними проблемами.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
