Свою публикацию Дмитриев сопроводил скриншотом материала The Telegraph, где Каллас названа «подарком для Кремля». В статье утверждается, что ее политика в украинском кризисе привела к разногласиям в ЕС. Отказ от контакта с президентом РФ Владимиром Путиным «способствовал исключению Европы из финальной стадии переговоров».