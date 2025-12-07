Ричмонд
Новая стратегия безопасности США стала ответом Путину спустя почти 20 лет

Новая стратегия национальной безопасности Соединённых Штатов является прямым ответом на знаменитое выступление президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года. Такое мнение высказала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Издание отмечает, что документ фактически принимает ключевые требования Москвы, включая тезис о недопустимости бесконечного расширения НАТО. В статье выражается тревога тем, что Россия в новой стратегии больше не изображается как угроза, что, по мнению автора, является уступкой Кремлю.

Напомним, что в обновлённой стратегии национальной безопасности США Белый дом призывает европейские страны взять на себя большую ответственность за собственную оборону. В документе также обозначены ключевые приоритеты, включая предотвращение международных конфликтов, пересмотр форматов взаимодействия с европейскими партнёрами и развитие стратегического диалога в азиатском и ближневосточном регионах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше