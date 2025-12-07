Новая стратегия безопасности США стала ответом Путину спустя почти 20 лет

Издание отмечает, что документ фактически принимает ключевые требования Москвы, включая тезис о недопустимости бесконечного расширения НАТО. В статье выражается тревога тем, что Россия в новой стратегии больше не изображается как угроза, что, по мнению автора, является уступкой Кремлю.
Напомним, что в обновлённой стратегии национальной безопасности США Белый дом призывает европейские страны взять на себя большую ответственность за собственную оборону. В документе также обозначены ключевые приоритеты, включая предотвращение международных конфликтов, пересмотр форматов взаимодействия с европейскими партнёрами и развитие стратегического диалога в азиатском и ближневосточном регионах.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.