Белый дом опроверг утверждения, что министра безопасности США планируют уволить

Белый дом опроверг утверждения ряда СМИ, что президент США рассматривает возможность увольнения министра безопасности Кристи Ноэм.

Как утверждает пресс-служба Белого дома, сообщение издания Bulwark, первым заявившего о предполагаемом увольнении — «абсолютные фейковые новости».

Министр Ноэм, как говорится в комментарии, хорошо справляется с выполнением требований президента.

