Кошелек с деньгами внутри коровы озадачил фермера

Житель башкирской деревни Толпарово столкнулся с сюжетом, достойным криминальной комедии, во время рутинного забоя скота. Разделывая тушу собственной коровы, он обнаружил в ее желудке не просто пережеванную траву, а целый кошелек, набитый деньгами и документами совершенно постороннего человека.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», мужчина был ошарашен находкой, извлеченной из недр животного.
«Такого никогда в жизни не видел, смотрите, сколько из нее ботвы вышло. Среди нее — кошелек с деньгами и документами», — заявил фермер на видео, демонстрируя находку.
Разгадка этого феномена оказалась прозаичной, но от этого не менее показательной для местной экологии. По словам владельца, животное часто гуляло само по себе и паслось на окрестных свалках, где вместе с подножным кормом, по всей видимости, и проглотило потерянный кем-то аксессуар. Судя по уцелевшим документам, кошелек принадлежал некоему гражданину по фамилии Дорофеев, о котором фермер никогда ранее не слышал. Теперь честный сельчанин намерен разыскать загадочного владельца и вернуть ему имущество, прошедшее столь сложный путь через пищеварительный тракт.