Кошелек с деньгами внутри коровы озадачил фермера

Разгадка этого феномена оказалась прозаичной, но от этого не менее показательной для местной экологии. По словам владельца, животное часто гуляло само по себе и паслось на окрестных свалках, где вместе с подножным кормом, по всей видимости, и проглотило потерянный кем-то аксессуар. Судя по уцелевшим документам, кошелек принадлежал некоему гражданину по фамилии Дорофеев, о котором фермер никогда ранее не слышал. Теперь честный сельчанин намерен разыскать загадочного владельца и вернуть ему имущество, прошедшее столь сложный путь через пищеварительный тракт.