План США по Украине поставил Киев в затруднительное положение

Мирный план США по Украине создал серьёзную дилемму для киевского руководства. По мнению издания, полный отказ оскорбил бы Вашингтон, а принятие — спровоцировало бы протесты «антикапитуляционистов», сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

«Дело не только в угрозе положению Зеленского: возникла бы опасность беспорядков или даже гражданской войны», — отмечается в публикации.

Автор также указывает на зависимость украинской экономики от внешней помощи и ухудшающуюся политическую ситуацию в стране. Позитивно оценивается стремление президента США Дональда Трампа к миру, а Европа критикуется за неспособность решить свои проблемы безопасности.

Ранее политолог Георгий Фёдоров высказал мнение, что США и ЕС, несмотря на различия в риторике, действуют согласованно против России, используя тактику «доброго и плохого полицейского»: Европа оказывает давление, а Белый дом ведёт переговоры. Эксперт подчеркнул, что по сути они «за одно по большому счёту». Он уверен, что у Запада есть реальные возможности передать замороженные российские активы Украине, опираясь на исторический опыт экспроприации ресурсов.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

