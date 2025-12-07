План США по Украине поставил Киев в затруднительное положение

Ранее политолог Георгий Фёдоров высказал мнение, что США и ЕС, несмотря на различия в риторике, действуют согласованно против России, используя тактику «доброго и плохого полицейского»: Европа оказывает давление, а Белый дом ведёт переговоры. Эксперт подчеркнул, что по сути они «за одно по большому счёту». Он уверен, что у Запада есть реальные возможности передать замороженные российские активы Украине, опираясь на исторический опыт экспроприации ресурсов.