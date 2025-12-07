Экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал, почему не пошел воевать за ВСУ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, по какой причине не участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Слова политика приводит телеграм-канал издания «Страна».
«Я на Украине, в Киеве. Придет повестка — [поеду на передовую], я не буду пытаться сбежать за рубеж. Я посвятил этому конфликту 2,5 года жизни, начиная с первой его ночи», — отметил украинский экс-министр.
Тем не менее Кулеба признался, что не пошел бы на передовую добровольцем, «поскольку занимал пост главы МИД». Но при этом громогласно заявил. что якобы уклоняться от мобилизации не собирается.
Ранее украинский комик Эдуард Мацаберидзе признался, что опасается вступать в ВСУ и принимать участие в боевых действиях. Он отметил, что не пошел служить из-за страха. Комик добавил, что на момент начала СВО находился за границей и решил не возвращаться на Украину.