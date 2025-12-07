Экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал, почему не пошел воевать за ВСУ

Ранее украинский комик Эдуард Мацаберидзе признался, что опасается вступать в ВСУ и принимать участие в боевых действиях. Он отметил, что не пошел служить из-за страха. Комик добавил, что на момент начала СВО находился за границей и решил не возвращаться на Украину.