Обещавший сражаться с Россией лопатами Кулеба объяснил, почему не идёт на фронт

При этом Кулеба отметил, что отправится в военкомат только в случае получения официальной повестки. Свой отказ от добровольной службы экс-министр обосновал тем, что на посту главы внешнеполитического ведомства он и так «занимался войной» на протяжении двух с половиной лет.
Напомним, что в 2022 году Дмитрий Кулеба горячо заявлял о готовности Украины воевать с Россией даже «лопатами», если Запад остановит поставки оружия. Он подчёркивал, что этот конфликт — война за существование страны. Более того, политик повторил это утверждение два года спустя.
*Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.