FT: Евросоюз хочет навсегда заблокировать российские активы

«Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений… ему разрешено принимать меры без достижения единогласия», — говорится в материале Financial Times. Издание отмечает, что такая трактовка открывает путь к более жесткой и долгосрочной блокировке российских активов даже при сопротивлении отдельных государств. Речь идет прежде всего о государственных резервах и активах Центробанка РФ, арестованных в ЕС после начала конфликта на Украине.