FT: Евросоюз хочет навсегда заблокировать российские активы

В Евросоюзе придумали, как навсегда забрать активы РФ.
Евросоюз изучает возможность навсегда заблокировать замороженные российские активы, обойдясь без единогласного решения всех стран-членов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в структурах ЕС. По данным издания, Брюссель нашел в договорах ЕС правовую норму, которая позволяет в условиях серьезных экономических потрясений принимать коллективные меры без согласия всех участников.
«Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений… ему разрешено принимать меры без достижения единогласия», — говорится в материале Financial Times. Издание отмечает, что такая трактовка открывает путь к более жесткой и долгосрочной блокировке российских активов даже при сопротивлении отдельных государств. Речь идет прежде всего о государственных резервах и активах Центробанка РФ, арестованных в ЕС после начала конфликта на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что, по оценкам Москвы, средств от возможного изъятия замороженных российских активов Евросоюза хватит, чтобы несколько лет направлять их на поддержку Украины. Он подчеркивал, что в случае реализации такого сценария «ответственность понесут и люди, и страны», имея в виду как конкретных должностных лиц, так и государства, которые примут участие в решении, пишет RT.
Ирландский журналист Чей Боуз связывал обсуждаемый в ЕС план по использованию российских средств с тем, что Брюссель фактически признает провал своей первоначальной стратегии давления на Москву экономическими методами. На уровне Еврокомиссии и стран-членов уже несколько месяцев идет дискуссия, ограничиться ли передачей Украине прибыли от размещения российских активов или перейти к их полной конфискации. При этом ряд государств ЕС выражает опасения по поводу возможных ответных шагов России и рисков для международной финансовой системы.