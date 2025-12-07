Сикорский: Дмитриев и Маск хотят «поделить Европу»

Руководитель МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал критические реплики спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, ответившего Илону Маску. Сикорский сказал, что Дмитриев и Маск якобы хотят «поделить Европу и доминировать».
Маск заявил, что европейская цивилизация «идет, как лунатик, к забвению». Дмитриев согласился с ним, а в другом ответе заявил, что Евросоюз представляет собой «бюрократического монстра».
Сикорский не пояснил, каким образом, по его мнению, критику со стороны Дмитриева и Маска можно трактовать таким образом.
Читайте материал «Ушаков рассказал, как Путин относится к зятю Трампа Кушнеру».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.