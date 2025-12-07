Ричмонд
Сикорский: Дмитриев и Маск хотят «поделить Европу»

Руководитель МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал критические реплики спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, ответившего Илону Маску.

Руководитель МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал критические реплики спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, ответившего Илону Маску. Сикорский сказал, что Дмитриев и Маск якобы хотят «поделить Европу и доминировать».

Маск заявил, что европейская цивилизация «идет, как лунатик, к забвению». Дмитриев согласился с ним, а в другом ответе заявил, что Евросоюз представляет собой «бюрократического монстра».

Сикорский не пояснил, каким образом, по его мнению, критику со стороны Дмитриева и Маска можно трактовать таким образом.

Читайте материал «Ушаков рассказал, как Путин относится к зятю Трампа Кушнеру».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

