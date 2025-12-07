Рыженков: Президент требует ускоряться и кратно нарастить отношения Беларуси на дальней дуге

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоит задача кратно нарастить отношения Беларуси со странами дальней дуги. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, комментируя большую зарубежную командировку Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
«Президент от нас всех требует ускоряться. Как он говорит, жизнь такая, что, если хочешь быть впереди, надо бежать. И поэтому оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня, — это та роскошь, которая непозволительна. Тем более задача стоит кратно нарастить наше присутствие и наши отношения со странами дальней дуги», — подчеркнул министр.
Максим Рыженков, в частности, упомянул Мьянму и Алжир, куда Александр Лукашенко совершил официальные визиты. Еще совсем недавно первая во многом была для Беларуси терра инкогнита, а с Алжиром сотрудничество очень хорошо развивалось во времена Советского Союза, но потом это направление в значительной степени подзабылось.
О принципах поиска партнеров на дальней дуге и большой командировке Лукашенко. Интервью главы МИД.
Глава МИД отметил, что, выстраивая отношения со странами дальней дуги, нельзя лишь спорадически смотреть в сторону соответствующих регионов и выстраивать отношения от случая к случаю, ведь стоит задача в том числе по диверсификации экспорта на фоне санкций Запада. «Надо искать друзей, союзников по всему миру», — заявил министр.
Он рассказал, что как раз на это и направлены такие «кумулятивные выезды», когда Президент за одну командировку совершает несколько визитов в различные страны.
Отвечая на вопрос, как именно выстраивается тот или иной маршрут, Максим Рыженков рассказал, что здесь важно учесть много факторов, начиная от совмещения графиков лидеров стран, решения возможных протокольных формальностей. Для некоторых стран, например, может быть важно, чтобы именно к ним был первый визит. Порой также имеют значение некоторые политические нюансы: из какой страны прибыл и куда направляешься после визита. «Вопрос сложный и для протокола, и в политическом плане», — отметил глава МИД.
Конечно, при составлении графика стараются учесть и вопрос удобства для Президента Беларуси. Так, в этот раз командировка началась с рабочего визита в Кыргызстан на саммит ОДКБ. А затем уже Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Мьянму, ведь из Кыргызстана до нее значительно ближе, да и разница во времени с Бишкеком составляет всего полчаса.
После Мьянмы Александр Лукашенко прибыл в Оман. Эта страна удобно расположена на перекрестке регионов, и плюс ко всему у лидеров сложились хорошие, дружеские отношения.
Великолепные отношения у Омана также с Алжиром, куда Президент направился с официальным визитом, проведя в Маскате переговоры на высшем уровне. Эти факторы в результате дали возможность обсуждать перспективы реализации трехсторонних проектов между Беларусью, Алжиром и Оманом.
«С этими странами у нас взаимопонимание и общий взгляд на мир. Единственная проблема — совместить графики между собой. Но это уже чисто техническая, протокольная работа», — резюмировал глава МИД. -0-