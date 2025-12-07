Рыженков: Президент требует ускоряться и кратно нарастить отношения Беларуси на дальней дуге

«Президент от нас всех требует ускоряться. Как он говорит, жизнь такая, что, если хочешь быть впереди, надо бежать. И поэтому оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня, — это та роскошь, которая непозволительна. Тем более задача стоит кратно нарастить наше присутствие и наши отношения со странами дальней дуги», — подчеркнул министр.