Polsat: Польшу не пригласили на саммит по Украине в Лондоне

Польские официальные лица обеспокоены тем, что Польшу не пригласили на саммит по Украине в Лондоне.

Источник: Аргументы и факты

Польшу не пригласили на саммит по Украине, который должен состояться 8 декабря в Лондоне, пишет Polsat.

«Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в понедельник встретится в Лондоне с лидерами Великобритании, Германии и Украины, чтобы обсудить усилия США. Польского лидера среди них нет», — сказано в материале.

Это вызвало обеспокоенность среди польских официальных лиц. По словам экс-премьера Польши Лешека Миллера, «хорошо бы узнать причину такого положения дел».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в рамках визита в Лондон проведет встречу с британским премьер-министром Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он обсудит с ними ход переговоров по урегулированию на Украине и гарантии безопасности.

