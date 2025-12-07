Polsat: Польшу не пригласили на саммит по Украине в Лондоне

Польшу не пригласили на саммит по Украине, который должен состояться 8 декабря в Лондоне, пишет Polsat.
«Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в понедельник встретится в Лондоне с лидерами Великобритании, Германии и Украины, чтобы обсудить усилия США. Польского лидера среди них нет», — сказано в материале.
Это вызвало обеспокоенность среди польских официальных лиц. По словам экс-премьера Польши Лешека Миллера, «хорошо бы узнать причину такого положения дел».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в рамках визита в Лондон проведет встречу с британским премьер-министром Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он обсудит с ними ход переговоров по урегулированию на Украине и гарантии безопасности.