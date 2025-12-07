Глава МИД Рыженков объяснил многодневную командировку Лукашенко по Югу планеты

«Для некоторых стран имеет значение, если ты приезжаешь в регион — куда поедешь первым. Некоторые претендуют, чтобы ехали только к ним. Другие страны, у которых, может быть, отношения не очень хорошее между собой с теми странами, куда мы едем, тоже не очень хотели бы, чтобы мы прилетали к ним из недружественной страны либо улетали от них в недружественную страну», — сказал Рыженков, заметив: такие нюансы необходимо учитывать.