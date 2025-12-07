Ричмонд
Глава МИД Рыженков объяснил многодневную командировку Лукашенко по Югу планеты

Глава МИД Беларуси Рыженков объяснил многодневную командировку Лукашенко по Югу планеты.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков объяснил в эфире телеканала СТВ многодневную командировку президента страны Александра Лукашенко по Югу планеты.

Прежде всего, он отметил, что конструирование поездки, которая началась 26 ноября и продлилась по 7 декабря (то есть без малого — две недели), требовало учесть множество протокольных и политических факторов.

«Для некоторых стран имеет значение, если ты приезжаешь в регион — куда поедешь первым. Некоторые претендуют, чтобы ехали только к ним. Другие страны, у которых, может быть, отношения не очень хорошее между собой с теми странами, куда мы едем, тоже не очень хотели бы, чтобы мы прилетали к ним из недружественной страны либо улетали от них в недружественную страну», — сказал Рыженков, заметив: такие нюансы необходимо учитывать.

Есть и другая плоскость, по словам главы МИД Беларуси:

«Наш Президент хоть и железный, но он все равно человек. Поэтому нам надо соблюсти еще минимальные вещи, связанные с каким-то небольшим отдыхом для него, чтобы часовые пояса не были слишком драматичные для здоровья. Чтобы была возможность подготовиться к каждой встрече, чтобы не была большая разница в климатических каких-то вещах».

Максим Рыженков сравнил длительную командировку Лукашенко с собранной из кирпичиков мозаикой. А отправной точкой стало заседание сессии Совета коллективной безопасности в Бишкеке.

Напомнив о том, что визиты в Оман, Мьянму, Алжир находились в проработке, и была выбрана конфигурация большого выезда белорусского президента.

«Во-первых, от Бишкека до Мьянмы недалеко лететь относительно. Раз уж мы в Бишкеке, то не возвращаться же в Беларусь. И кроме того, разница во времени — всего полчаса», — объяснил министр первые точки маршрута.

Также Рыженков добавил, что визит в еще несколько стран, которые министр не назвал, остаются в планах Лукашенко на первый квартал 2026 года.

