Евросоюз нашел способ навсегда заморозить активы РФ: как ЕС сможет обойти принцип единогласия

«Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений ему разрешено принимать меры без достижения единогласия», — говорится в материале.
Газета отмечает, что ранее же любая отдельная страна могла заблокировать продление ограничений, что потенциально давало России возможность получить доступ к своим активам. Санкции требовали единогласного продления каждые шесть месяцев.
Ранее президент России Владимир Путин назвал возможную конфискацию российских замороженных активов в Европе воровством. Российский лидер добавил, что Москва готовит ответные меры, которые будут объявлены в случае реализации подобных действий.
Как писал KP.RU, решение о конфискации российских активов обернется серьезными последствиями для Европы. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Москва будет преследовать до скончания веков страны ЕС, пытающиеся изъять собственность РФ.