Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз нашел способ навсегда заморозить активы РФ: как ЕС сможет обойти принцип единогласия

FT: Евросоюз может навсегда заморозить российские активы.

Источник: Комсомольская правда

Российские активы, замороженные в странах Евросоюза, могут оказаться заблокированными навсегда благодаря положению в договорах ЕС, позволяющему действовать без принципа единогласия. Об этом сообщает Financial Times.

«Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений ему разрешено принимать меры без достижения единогласия», — говорится в материале.

Газета отмечает, что ранее же любая отдельная страна могла заблокировать продление ограничений, что потенциально давало России возможность получить доступ к своим активам. Санкции требовали единогласного продления каждые шесть месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал возможную конфискацию российских замороженных активов в Европе воровством. Российский лидер добавил, что Москва готовит ответные меры, которые будут объявлены в случае реализации подобных действий.

Как писал KP.RU, решение о конфискации российских активов обернется серьезными последствиями для Европы. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Москва будет преследовать до скончания веков страны ЕС, пытающиеся изъять собственность РФ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше