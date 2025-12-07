Ричмонд
«Видимо, договорились»: Джабаров заявил, что РФ готова на компромисс по Украине

Россия озвучила свои условия по Украине и готова пойти на компромисс, если он не затрагивает ее национальные интересы. С таким заявлением в воскресенье, 7 декабря, выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров напомнил, что в минувший вторник в Москве прошла встреча президента РФ Владимира Путина и американской делегации с участием спецпосланника американского президента Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа. Эта встреча имела большое значение в переговорном процессе. Однако стороны по итогу договорились не раскрывать подробности беседы.

— О чем-то, видимо, договорились. Я так понимаю, что после того, как доклад Уиткоффа дошел до Трампа, они там тоже решают, что делать дальше, — отметил Джабаров.

По его словам, следующий этап переговорного процесса находится в стадии подготовки.

Сенатор отметил, что сейчас Украина приостановила обсуждение своей позиции по плану Трампа и переговорным процессам. Кроме того, Джабаров рассказал, что у президента Украины Владимира Зеленского в понедельник запланирована встреча с лидерами Франции, Германии и Великобритании — президентом Эммануэлем Макроном, канцлером Фридрихом Мерцем и премьером Киром Стармером — с целью выработки общей позиции в процессе.

— Мы все свои условия уже изложили. Мы готовы идти на компромисс, на тот, который не задевает наши национальные интересы и который не будет препятствием к решению задач специальной военной операции. Поэтому нам надо подождать, — приводит слова сенатора Lenta.ru.

При этом имели место также переговоры без участия российской стороны. Например, два дня назад в американском Майами прошел очередной раунд переговоров американцев с украинской стороной. По информации СМИ, со стороны Киева в переговорах участвовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов. Других подробностей источники не привели.

