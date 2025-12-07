Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лондонском аэропорту Хитроу грабители распылили перцовый баллончик, пострадали более 20 человек

Известно, что среди пострадавших трехлетняя девочка. Пять человек были доставлены в больницу.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лондонском аэропорту Хитроу во время кражи чемодана был распылен перцовый баллончик, в результате чего пострадал по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на полицию.

Известно, что среди пострадавших трехлетняя девочка. Пять человек были доставлены в больницу.

«На данном этапе стало известно, что у женщины отобрала чемодан группа из четырех мужчин, которые распылили в ее сторону перцовый баллончик. Это произошло внутри лифта на парковке, отчего пострадали те, кто был в лифте и возле него», — сообщил представитель полиции.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Полиции позднее удалось задержать одного мужчину по подозрению в причастности к произошедшему. Ведется расследование инцидента, поиски других подозреваемых продолжаются. -0-