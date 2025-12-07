Зачем Литва играет с дронами на границе? Заявление главы МИД Беларуси

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва использует провокации на белорусской границе, чтобы выпросить деньги у Евросоюза на борьбу с «гибридной агрессией». Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«У них есть хороший учитель — Польша. Поиграть провокациями на границе для того, чтобы потом в Европе трясти какими-то призывами и просить денег. Уже появилась информация, что в Евросоюзе рассматривают шесть с чем-то миллиардов, чтобы помочь Литве бороться с якобы гибридной агрессией Беларуси и России. Для этого все и делается», — подчеркнул Максим Рыженков.
Он обратил внимание, что эти средства не пойдут на инфраструктурные или социальные проекты. Средства будут выделены на бесполезные бетонные заграждения, бесполезное вооружение, которым военнослужащие Литвы даже не умеют пользоваться.
«Это абсолютно не компенсирует народам приграничных с нами стран те убытки, которые они получают в связи с тем, что ограничено сотрудничество с Беларусью, с Россией», — заявил глава МИД. -0-
