Зачем Литва играет с дронами на границе? Заявление главы МИД Беларуси

«У них есть хороший учитель — Польша. Поиграть провокациями на границе для того, чтобы потом в Европе трясти какими-то призывами и просить денег. Уже появилась информация, что в Евросоюзе рассматривают шесть с чем-то миллиардов, чтобы помочь Литве бороться с якобы гибридной агрессией Беларуси и России. Для этого все и делается», — подчеркнул Максим Рыженков.