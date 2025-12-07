Глава JPMorgan рассказал о рисках для США из-за «слабой» Европы

Глава JPMorgan высоко оценивает создание евро и стремление Европы к миру, но предупредил, что сокращение военных усилий и трудности в попытках достичь соглашения внутри ЕС представляют угрозу для континента. Фрагментация Европы «навредит нам больше, чем кому-либо другому, потому что они — наши главные союзники во всех отношениях, включая общие ценности, которые действительно важны», уверен он.