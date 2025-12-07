Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев рассказал, как сделать Европу снова великой

Спецпредставитель президента РФ прокомментировал опасения главы МИД Польши.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европа снова сможет стать великой, если решит ряд ключевых проблем.

«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру», — написал он в соцсети Х*.

Дмитриев выразил мнение, что Европа «заслуживает лучшего».

«Сделайте Европу снова великой», — призвал он.

Таким образом Дмитриев прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, о том, что он и американский предприниматель Илон Маск якобы хотят разделить Европу и эксплуатировать ее.

Напомним, Дмитриев, комментируя публикацию, в которой приводится статистика доли иммигрантов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечал, что Запад совершает «цивилизационный суицид», выбирая политику массовой иммиграции.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше