Дмитриев рассказал, как сделать Европу снова великой

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европа снова сможет стать великой, если решит ряд ключевых проблем.
«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру», — написал он в соцсети Х*.
Дмитриев выразил мнение, что Европа «заслуживает лучшего».
«Сделайте Европу снова великой», — призвал он.
Таким образом Дмитриев прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, о том, что он и американский предприниматель Илон Маск якобы хотят разделить Европу и эксплуатировать ее.
Напомним, Дмитриев, комментируя публикацию, в которой приводится статистика доли иммигрантов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечал, что Запад совершает «цивилизационный суицид», выбирая политику массовой иммиграции.
