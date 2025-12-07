Дмитриев раскрыл, как сделать Европу снова великой

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев публично ответил на вопрос министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. В своём посте в соцсети X политик перечислил ключевые, по его мнению, проблемы Европейского союза, решение которых необходимо для его восстановления.