Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин рассказал о продвижении Армии России к Константиновке

Российские войска освободили населённые пункты Клиновое и Безымянное на константиновском направлении. Об этом в своём аккаунте в мессенджере Max сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что это позволяет ВС РФ продвигаться к Константиновке ещё с одного направления — с востока и северо-востока.

«Продолжаются упорные бои на юго-восточных окраинах самой Константиновки», — добавил Пушилин.

Ранее Министерство обороны России сообщило о продолжении наступления на ключевых направлениях. За сутки были освобождены ещё два населённых пункта. По данным ведомства, подразделения группировки «Запад» в ходе ликвидации окружённой украинской группировки на левом берегу реки Оскол освободили село Кучеровка в Харьковской области. Одновременно с этим группировка войск «Центр» завершила зачистку и установила полный контроль над населённым пунктом Ровное в Донецкой Народной Республике.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше