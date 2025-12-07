Пушилин рассказал о продвижении Армии России к Константиновке

Ранее Министерство обороны России сообщило о продолжении наступления на ключевых направлениях. За сутки были освобождены ещё два населённых пункта. По данным ведомства, подразделения группировки «Запад» в ходе ликвидации окружённой украинской группировки на левом берегу реки Оскол освободили село Кучеровка в Харьковской области. Одновременно с этим группировка войск «Центр» завершила зачистку и установила полный контроль над населённым пунктом Ровное в Донецкой Народной Республике.