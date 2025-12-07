Президент Алжира подарил Лукашенко клинок и арабский бурнус

Александр Лукашенко же увез с собой из Алжира холодный клинок и бурнус — плащ из верблюжьей шерсти, который считается символом благородства и достоинства. В арабских странах бурнус исторически носили мужчины высокого положения, а сегодня он используется в основном в церемониальных целях.