Президент Алжира подарил Лукашенко клинок и арабский бурнус

Кроме того, Абдельмаджид Теббун передал Президенту Беларуси традиционные средиземноморские угощения.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун после официальных переговоров с главой белорусского государства подарил Александру Лукашенко клинок и арабский бурнус. Кадры с церемонии обмена подарками показали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства привез в подарок своему алжирскому коллеге копию знаменитого слуцкого пояса, саблю с белорусской символикой, изделия изо льна и чайный сундучок с душистым медом и вареньем, а еще — сладости.

«Это наши сладости, вам понравится, зефир. Они не такие сладкие, как ваши, — заявил белорусский лидер. — Мед, варенье приготовлены по белорусским рецептам. Очень полезно!».

Александр Лукашенко же увез с собой из Алжира холодный клинок и бурнус — плащ из верблюжьей шерсти, который считается символом благородства и достоинства. В арабских странах бурнус исторически носили мужчины высокого положения, а сегодня он используется в основном в церемониальных целях.

Кроме того, Абдельмаджид Теббун передал Президенту Беларуси традиционные средиземноморские угощения. -0-

Скриншоты видео телеканала «Беларусь 1».

