Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт объяснила участие в переговорах в Омане сыновей президента Беларуси

Наталья Эйсмонт объяснила участие в переговорах в Омане сыновей Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт объяснила участие в переговорах в Омане сыновей президента Беларуси. Об этом она заявила в эфире телеканала «Беларусь 1».

По ее словам, такой формат (помимо закрытого характера переговоров) — это важный знак для стран региона.

«У них это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи. Вот в данном случае старший сын президента», — сказала Наталья Эйсмонт.

Она напомнила, что курирует отношения Беларуси и Омана старший сын главы Беларуси Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета. Для него это «очень серьезная дополнительная нагрузка и очень серьезная ответственность».

«В данных странах так принято. И это действительно очень помогает. Это такое дополнительное внимание, дополнительный контроль. Это дает очень серьезный толчок для развития двусторонних отношений», — говорит пресс-секретарь Лукашенко.

И по названным причинам на встрече и присутствовали сыновья президента Беларуси.

Ранее глава МИД Беларуси Максим Рыженков объяснил многодневную командировку Лукашенко по Югу планеты.

