Axios: Израиль и Катар проведут встречу, которую дожен подготовить Уиткофф

Издание Axios утверждает, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф организует в Нью-Йорке встречу между представителями Израиля и Катара.
Темой обсуждения должны стать нормализации отношений между двумя странами, ситуация в Газе и разоружение движения ХАМАС.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу достигнутая при участии Трампа договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших.
