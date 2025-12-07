Ричмонд
Axios: Израиль и Катар проведут встречу, которую дожен подготовить Уиткофф

Издание Axios утверждает, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф организует в Нью-Йорке встречу между представителями Израиля и Катара.

Издание Axios утверждает, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф организует в Нью-Йорке встречу между представителями Израиля и Катара.

Темой обсуждения должны стать нормализации отношений между двумя странами, ситуация в Газе и разоружение движения ХАМАС.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу достигнутая при участии Трампа договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших.

Читайте материал «Ушаков рассказал, как Путин относится к зятю Трампа Кушнеру».

