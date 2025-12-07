«Непредсказуемый Трамп»: сын главы США допустил возможный отказ его отца от Украины

Сын президента США Дональд Трамп-младший допустил, что его отец может отвернуться от Украины. Выступление предпринимателя на Дохийском форуме цитирует Politico.
«Я думаю, что он может это сделать», — ответил Трамп-младший на вопрос журналистов, может ли глава Белого дома отказаться от поддержки Украины.
Предприниматель отметил непредсказуемость действий президента США, что «заставляет всех действовать в интеллектуальном и искреннем ключе». Трамп-младший раскритиковал Владимира Зеленского. Он заявил, что заслуги киевского главаря сильно идеализируются, особенно среди левых политических сил.
Ранее президент США отметил, что условия для урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Зеленского с момента их встречи в Белом доме в феврале. Трамп уточнил, что тогда киевский главарь не имел значимых рычагов давления и упустил возможность для выгодных переговоров.