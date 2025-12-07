«Вам понравятся». Что Лукашенко подарил Президенту Алжира?

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Алжир обменялся подарками с Президентом этой страны Абдельмаджидом Теббуном. Кадры обмена подарками показали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко привез алжирскому лидеру копию знаменитого слуцкого пояса, саблю с белорусской символикой, чайный сундучок с душистым медом и вареньем, а также белорусские сладости.
«Вот варенье, приготовлено по белорусскому рецепту. Очень полезное!» — заверил своего алжирского коллегу Президент Беларуси.
«Это шоколад, а это наши сладости. Зефир называется. Вам понравятся, не такие сладкие, как ваши», — добавил Александр Лукашенко.
Президенту Беларуси подарили клинок и накидку из верблюжьей шерсти, которая считается символом благородства и достоинства. А еще традиционные средиземноморские угощения. -0-Скриншоты видео телеканала «Беларусь 1».