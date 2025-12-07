Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вам понравятся». Что Лукашенко подарил Президенту Алжира?

«Это шоколад, а это наши сладости. Зефир называется. Вам понравятся, не такие сладкие, как ваши», — добавил Александр Лукашенко.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Алжир обменялся подарками с Президентом этой страны Абдельмаджидом Теббуном. Кадры обмена подарками показали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко привез алжирскому лидеру копию знаменитого слуцкого пояса, саблю с белорусской символикой, чайный сундучок с душистым медом и вареньем, а также белорусские сладости.

«Вот варенье, приготовлено по белорусскому рецепту. Очень полезное!» — заверил своего алжирского коллегу Президент Беларуси.

«Это шоколад, а это наши сладости. Зефир называется. Вам понравятся, не такие сладкие, как ваши», — добавил Александр Лукашенко.

Президенту Беларуси подарили клинок и накидку из верблюжьей шерсти, которая считается символом благородства и достоинства. А еще традиционные средиземноморские угощения. -0-Скриншоты видео телеканала «Беларусь 1».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше