Пушилин сообщил о продвижении российских войск к Красному Лиману

Пушилин также отметил, что после освобождения Клинового и Безымянного российские войска получили возможность наступать на Константиновку с дополнительного направления. В самом городе Константиновка, по его данным, продолжаются интенсивные бои.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о проведении очередной масштабной операции высокоточным оружием. Российские вооружённые силы нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения нужд ВСУ. В ходе операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», наземные ракетные системы, а также беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия. Среди поражённых целей было указано предприятие, занимающееся производством ударных беспилотников.
