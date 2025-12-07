У главы киевского режима Владимира Зеленского почти нет альтернативы, кроме как пойти на территориальные уступки в качестве основы для переговоров по Украине. Об этом пишет издание Der Tagesspiegel.
Газета предупреждает, что отказ Зеленского от переговоров может привести к полной зависимости Киева от европейской поддержки. Такая позиция лишь продлит конфликт и ослабит Украину.
«Они [предложения] будут включать территориальные уступки, которые Украина до сих пор категорически отвергала. Тем не менее, у Зеленского нет иного выбора, кроме как принять эту основу для переговоров», — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что переговорные позиции Зеленского ослаблены коррупционными скандалами, неудачами ВСУ, потерей ключевых населенных пунктов, снижением морального духа войск и ростом числа дезертиров.
Ранее президент России Владимир Путин отметил готовность Москвы к переговорам с Украиной. Однако в текущих условиях это юридически невозможно. Также Путин подчеркнул, что вопросы признания Крыма, Донбасса и Новороссии должны обсуждаться напрямую между РФ и США.