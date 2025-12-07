Ричмонд
Рыженков: народ Украины хочет мира, все в руках только высшего украинского руководства

Он напомнил, что Украину сотрясают коррупционные скандалы. Это, по словам министра, говорит о сращивании коррупционных олигархических систем Европейского союза и Украины.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народ Украины хочет мира, все в руках только высшего украинского руководства. Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Если такое государство, как США, твердо будет и дальше заявлять о своей позиции о неподдержке милитаристских устремлений Украины и принуждении их к миру — это, конечно, очень серьезный фактор, который вынуждены учитывать и европейцы, и украинцы. Но, опять же, все, в принципе, в руках только высшего украинского руководства. Народ Украины мира хочет», — подчеркнул Максим Рыженков.

Он напомнил, что Украину сотрясают коррупционные скандалы. Это, по словам министра, говорит о сращивании коррупционных олигархических систем Европейского союза и Украины. -0-

