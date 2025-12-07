Часть экипажа терпящего бедствие у берегов Болгарии танкера эвакуирована

Операция была организована и проведена Минобороны Болгарии вечером 7 декабря. «Военнослужащие успешно выполнили задачу по оказанию помощи и эвакуации трех членов экипажа судна, которые заявили о проблемах со здоровьем, и доставили их на берег, на танкер доставили дизель-генератор, запасы топлива и оборудование для коммуникации», — отмечается в сообщении.