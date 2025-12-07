Часть экипажа терпящего бедствие у берегов Болгарии танкера эвакуирована

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три члена экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, который терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки украинского морского беспилотника, были эвакуированы на вертолете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на болгарский телеканал BTV.
Операция была организована и проведена Минобороны Болгарии вечером 7 декабря. «Военнослужащие успешно выполнили задачу по оказанию помощи и эвакуации трех членов экипажа судна, которые заявили о проблемах со здоровьем, и доставили их на берег, на танкер доставили дизель-генератор, запасы топлива и оборудование для коммуникации», — отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в Минобороны, на данный момент метеоусловия не позволяют эвакуировать всех членов экипажа и отбуксировать судно на безопасное место. Еще 4 члена экипажа будут эвакуированы 8 декабря.
Kairos потерял ход, попав под удар в водах Турции 28 ноября. Турецкий буксир 3 декабря начал его проводку в порт, однако 5 декабря по неизвестным причинам ее прекратил и оставил танкер в территориальных водах Болгарии вблизи от берега, где Kairos встал на якорь. -0-