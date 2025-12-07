Ричмонд
Минобороны Нидерландов подняло F-35 для перехвата БПЛА

Министерство обороны Нидерландов подняли F-35 для перехвата неопознанного дрона без связи, заявили в ведомстве.

Истребители, как уточняется, вылетели к объекту в зоне ответственности Нидерландов.

Высота летательного аппарата была такой, которая требовала обязательной связи с диспетчером и работы транспондера.

