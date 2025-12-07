Ранее на Дохийском форуме Дональд Трамп-младший сделал резкое заявление, что украинские олигархи будут продолжать отправлять население на фронт, пока не иссякнет поток иностранного финансирования. Он обвинил богатую элиту в том, что она сбежала, оставив воевать «крестьян». По его мнению, украинские власти, включая президента Зеленского, не были заинтересованы в мирном урегулировании, понимая, что выборы им не выиграть, и позволяли союзникам присваивать иностранные средства.