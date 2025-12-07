Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров заявил о беспрецедентных по продолжительности ударах по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воздушные удары, нанесённые ВС РФ по Украине за последние два дня, стали самыми длительными с начала спецоперации. Соответствующий пост появился в телеграм-канале лидера республики.

Источник: Life.ru

По его словам, операция возмездия за теракты против гражданских объектов России ещё не завершена, и Украину ждут новые удары.

«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев ещё не испытывал. Но операция возмездия ещё не завершена. То ли ещё будет», — написал Кадыров.

Он уточнил, что удары наносились по целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и других областях. Также, по словам главы Чечни, целями стали пункты размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, на месте которых теперь остались руины.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что массированные удары по военно-промышленным и энергетическим объектам Украины были ответом на атаку по высотному кварталу «Грозный-Сити». Он пообещал, что подобные атаки будут продолжены. По его словам, под удары попали подземные склады ракет, аэродромы, места сборки БПЛА, объекты ПВО, железнодорожные узлы для натовских грузов и места скопления техники ВСУ. Кадыров отметил, что, несмотря на попытки Киева занизить масштабы ущерба, украинские СМИ назвали прошедшую ночь «адской», а воздушные тревоги звучали до самого утра.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше