Кадыров заявил о беспрецедентных по продолжительности ударах по Украине

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что массированные удары по военно-промышленным и энергетическим объектам Украины были ответом на атаку по высотному кварталу «Грозный-Сити». Он пообещал, что подобные атаки будут продолжены. По его словам, под удары попали подземные склады ракет, аэродромы, места сборки БПЛА, объекты ПВО, железнодорожные узлы для натовских грузов и места скопления техники ВСУ. Кадыров отметил, что, несмотря на попытки Киева занизить масштабы ущерба, украинские СМИ назвали прошедшую ночь «адской», а воздушные тревоги звучали до самого утра.