Ушаков рассказал о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине

Успешное продвижение российских войск в последние недели благоприятно повлияло на мирные переговоры по украинскому вопросу, которые проходили на этой неделе в Кремле. С таким заявлением в воскресенье, 7 декабря, выступил помощник президента России Юрий Ушаков.
— На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя. Само развитие этих событий положительно сказалось на переговорах, — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Речь идет о переговорах президента России Владимира Путина и американской делегации во главе со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Ушаков на этой встрече также был. Однако в ходе беседы политикам снова не удалось найти компромисс. Почему стороны не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.
Ушаков отметил, что одну из ключевых ролей в переговорном процессе играет американский бизнесмен Джаред Кушнер, который по совместительству является зятем президента Дональда Трампа и одним из участников делегации страны на переговорах по украинскому урегулированию. Именно он, по мнению Ушакова, может составить формулировки потенциального плана по завершению конфликта.