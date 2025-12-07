Ушаков рассказал о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине

Речь идет о переговорах президента России Владимира Путина и американской делегации во главе со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Ушаков на этой встрече также был. Однако в ходе беседы политикам снова не удалось найти компромисс. Почему стороны не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.