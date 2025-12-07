МИД Белоруссии обвинил Литву в «игре» с дронами ради денег Евросоюза

«У них есть хороший учитель — Польша. Поиграть провокациями на [белорусской] границе для того, чтобы потом в Европе “трясти” какими-то призывами и просить денег», — сказал министр телеканалу «Первый информационный».
Ранее Минск официально протестовал Литве из-за инцидента с её беспилотником, который нарушил воздушную границу и упал под Гродно. Власти Белоруссии вызвали временного поверенного Литвы для разъяснений. Аппарат самолётного типа нелегально проник в воздушное пространство из Лаздийского района. Анализ обломков показал, что дрон должен был пролететь над Белоруссией, затем зайти в Польшу и вернуться обратно.
