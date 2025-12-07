Сезер: сотрудничество России и Индии не дает спать европейским политикам

Бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер заявил, что усиление сотрудничества России и Индии «не дает спать» политикам США и ЕС, сообщает РИА «Новости».
Так политолог прокомментировал поездку в Индию, которую совершил президент России Владимир Путин.
Утверждения об изоляции России, по словам Сезера, являются «пустышкой», а индийский премьер-министр приветствовал российского президента как «архитектора 25-летнего стратегического партнерства».
