Сезер: сотрудничество России и Индии не дает спать европейским политикам

Бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер заявил, что усиление сотрудничества России и Индии «не дает спать» политикам США и ЕС.

Бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер заявил, что усиление сотрудничества России и Индии «не дает спать» политикам США и ЕС, сообщает РИА «Новости».

Так политолог прокомментировал поездку в Индию, которую совершил президент России Владимир Путин.

Утверждения об изоляции России, по словам Сезера, являются «пустышкой», а индийский премьер-министр приветствовал российского президента как «архитектора 25-летнего стратегического партнерства».

Ушаков рассказал, как Путин относится к зятю Трампа Кушнеру

