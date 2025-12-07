Ричмонд
На Западе раскрыли план Британии по конфликту с Россией

NI: Британия пытается выиграть время, что восстановить военные мощности Украины.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Британия на самом деле не поддерживает заключение мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, а лишь хочет выиграть время для восстановления боевых возможностей Киева, пишет The National Interest.

«Великобритания и Европа рассчитывают, что смогут в ближайшие несколько лет восстановить боевые возможности Украины, а затем возобновить боевые действия с Россией, когда в 2028 году будет избран более сговорчивый американский президент», — говорится в публикации.

В то же время автор статьи предупредил, что текущие переговоры нельзя рассматривать как возможность для поддержания своей стороны в конфликте и возобновления противостояния на более выгодной основе.

В материале также отмечается, что это последний шанс, после которого Россия прекратит рассматривать послевоенные сценарии, в которых, по крайней мере, большая часть Украины останется суверенным образованием.

Мирная инициатива США и европейские поправки

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.

Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

