МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Британия на самом деле не поддерживает заключение мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, а лишь хочет выиграть время для восстановления боевых возможностей Киева, пишет The National Interest.
«Великобритания и Европа рассчитывают, что смогут в ближайшие несколько лет восстановить боевые возможности Украины, а затем возобновить боевые действия с Россией, когда в 2028 году будет избран более сговорчивый американский президент», — говорится в публикации.
В то же время автор статьи предупредил, что текущие переговоры нельзя рассматривать как возможность для поддержания своей стороны в конфликте и возобновления противостояния на более выгодной основе.
В материале также отмечается, что это последний шанс, после которого Россия прекратит рассматривать послевоенные сценарии, в которых, по крайней мере, большая часть Украины останется суверенным образованием.
Мирная инициатива США и европейские поправки
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.