Сийярто: Венгрия и Словакия оспорят в суде решение ЕС о запрете на энергоносители из России

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия и Словакия оспорят в Суде ЕС решение о запрете на поставки российских нефти и газа, которое Еврокомиссия намерена вынести на голосование среди стран Евросоюза на следующей неделе. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, информирует ТАСС.
По словам венгерского дипломата, «диктат Брюсселя» сделает невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии, а также приведет к резкому росту цен.
Он также назвал действия Еврокомиссии «огромным юридическим мошенничеством», поскольку такая санкционная мера в отношении энергоносителей из РФ может быть принята только единогласно. Намерение ЕК добиться принятия решения о запрете на поставки нефти и газа из РФ не консенсусом, а большинством голосов «полностью противоречит основному договору о Европейском союзе».
«Поэтому совместно с правительством Словакии сразу после принятия решения мы обратимся в европейский суд с ходатайством об отмене этого регламента и будем просить приостановить его действие на время судебного разбирательства», — заявил Сийярто.
Как стало известно ранее, 3 декабря Совет ЕС и Европарламент подписали предварительное соглашение о поэтапном отказе от импорта российского природного газа к 2027 году. В этот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале 2026 года Еврокомиссия предложит полностью и навсегда запретить импорт нефти России в Евросоюз. -0-