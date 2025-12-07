Крупнейшие дипломаты Евросоюза в панике. С таким заявлением в воскресенье, 7 декабря, выступил спецпредставитель президента России в переговорах по Украине и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения главы МИД Польши Радослава Сикорского о стремлении «разделить Европу».
Дмитриев опубликовал опрос с вариантами действий, предложенными Сикорским, среди которых капитуляция или попытка «сделать Европу снова великой».
— Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС, — предложил Дмитриев в публикации.
В числе главных проблем Европы он назвал неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. При этом он подчеркнул, что Европа заслуживает лучшего будущего и призвал к ее возрождению и восстановлению былого величия.
Активное обсуждение этой темы началось после того, как днем ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что ЕС необходимо ликвидировать, а также вернуть суверенитет отдельным государствам. Он уверен, что бюрократия «медленно до смерти душит Европу». Очень быстро с его мнением согласился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Однако затем Сикорский публично и резко отреагировал на призыв Маска упразднить объединение. В ответ на это Маск напомнил о своей старой публикации, в которой говорил, что Евросоюз — это «четвертый рейх».