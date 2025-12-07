Ричмонд
«Дипломаты в панике»: Дмитриев ответил на слова Сикорского о «разделе Европы»

Дмитриев опубликовал опрос с вариантами действий, предложенными Сикорским, среди которых капитуляция или попытка «сделать Европу снова великой».

— Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС, — предложил Дмитриев в публикации.

В числе главных проблем Европы он назвал неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. При этом он подчеркнул, что Европа заслуживает лучшего будущего и призвал к ее возрождению и восстановлению былого величия.

Активное обсуждение этой темы началось после того, как днем ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что ЕС необходимо ликвидировать, а также вернуть суверенитет отдельным государствам. Он уверен, что бюрократия «медленно до смерти душит Европу». Очень быстро с его мнением согласился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Однако затем Сикорский публично и резко отреагировал на призыв Маска упразднить объединение. В ответ на это Маск напомнил о своей старой публикации, в которой говорил, что Евросоюз — это «четвертый рейх».

