Американский президент Дональд Трамп может отдалиться от Украины, предположил его сын.
Трамп-младший сказал в ходе сессии Дохийского форума, отвечая, может ли его отец отдалиться от Киева, согласился, что подобное развитие событий возможно.
2 декабря Москву посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также старший советник президента США Джаред Кушнер. Они встретились с президентом России Владимиром Путиным и обсудили проект урегулирования украинского конфликта, предлагаемый Трампом.
