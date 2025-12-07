Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп может отдалиться от Украины, предположил его сын

Американский президент Дональд Трамп может отдалиться от Украины, предположил его сын.

Американский президент Дональд Трамп может отдалиться от Украины, предположил его сын.

Трамп-младший сказал в ходе сессии Дохийского форума, отвечая, может ли его отец отдалиться от Киева, согласился, что подобное развитие событий возможно.

2 декабря Москву посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также старший советник президента США Джаред Кушнер. Они встретились с президентом России Владимиром Путиным и обсудили проект урегулирования украинского конфликта, предлагаемый Трампом.

Читайте материал «Ушаков рассказал, как Путин относится к зятю Трампа Кушнеру».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше