На прямую линию с Путиным поступило более 350 тысяч обращений

Ранее Life.ru рассказывал о старте сбора вопросов от граждан на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря. Вопросы можно задать через чат-бот на платформе MАХ, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по телефону 8−800−200−40−40.