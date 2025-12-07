Ричмонд
Эйсмонт рассказала, почему Лукашенко летал с сыновьями в Оман

Сыновья Александра Лукашенко участвовали в его переговорах с султаном Омана.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что участие сыновей белорусского лидера Александра Лукашенко в его переговорах в Омане было важным знаком для стран Персидского залива.

«У них это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи», — рассказала Наталья Эйсмонт в эфире канала «Беларусь 1».

Александр Лукашенко провел в Маскате переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом 1 декабря. На встрече также присутствовали старший и младший сыновья белорусского лидера — Виктор и Николай.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко вернулся в Белоруссию после 12-дневной командировки. Он посетил Алжир, Оман, Мьянму и Киргизию.

