Эйсмонт рассказала, почему Лукашенко летал с сыновьями в Оман

«У них это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи», — рассказала Наталья Эйсмонт в эфире канала «Беларусь 1».