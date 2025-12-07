Ведущие дипломаты Европейского союза начинают паниковать. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в ответ на публикацию главы МИД Польши Радослава Сикорского.
Сикорский обвинил Дмитриева и предпринимателя Илона Маска в стремлении якобы расколоть ЕС ради «доминирования» и «эксплуатации» жителей Европы.
«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру», — написал политик в соцсети X.
Дмитриев подчеркнул, что европейская элита должна сосредоточиться на решении этих проблем, чтобы улучшить жизнь граждан и восстановить влияние Европы в мире.
Как писал KP.RU, Дмитриев назвал «подарком для мира» главу европейской дипломатии Кайю Каллас. Спецпредставитель президента России отметил, что она продемонстрировала истинную сущность европейской бюрократии и показала миру, чего стоит элита ЕС.