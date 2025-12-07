Ричмонд
Ливни затопили турецкий курортный район Аланья

Подземные переходы в ряде мест оказались заполнены водой. Продолжавшиеся в течение дня дожди также стали причиной подтопления некоторых предприятий.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди затопили курортный район Аланья в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

На одном из затопленных участков дороги застрял легковой автомобиль, в результате чего в нем оказались заблокированы восемь человек. Им понадобилась помощь спасателей, которые по прибытии на место успешно эвакуировали всех находившихся в салоне людей.

По последним данным, пострадавших или погибших в результате сильных проливных дождей в Аланье нет.

Ранее турецкое издание Lider Gazetesi сообщало, что в курортном районе Кемер провинции Анталья из-за сильного ливня в море унесло два автофургона с российскими туристами. Все находившиеся внутри люди были успешно спасены. -0-