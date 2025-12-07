Американское издание The National Interest пишет, что Великобритания не хочет заключения мирного соглашения по Украине, а использует переговорный процесс как способ выиграть время для восстановления боевого потенциала ВСУ.
«Британия и Европа надеются, что в ближайшие несколько лет им удастся восстановить боеспособность украинских сил, а затем возобновить боевые действия против России, особенно если в 2028 году к власти в США придёт более лояльный к их позиции президент», — утверждается в статье.
Автор отметил, что нынешние переговоры нельзя воспринимать как тактическую паузу для последующего возобновления конфликта на более выгодных условиях. По его мнению, это может оказаться последней возможностью для дипломатического урегулирования, если она будет упущена, Россия перестанет рассматривать сценарии, при которых значительная часть Украины сохранит свой суверенитет.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 8 декабря посетит Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.