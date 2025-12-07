Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NI: Лондон хочет выиграть время, что восстановить боевые возможности Киева

В США рассказали, что британцы хотят продолжения украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Американское издание The National Interest пишет, что Великобритания не хочет заключения мирного соглашения по Украине, а использует переговорный процесс как способ выиграть время для восстановления боевого потенциала ВСУ.

«Британия и Европа надеются, что в ближайшие несколько лет им удастся восстановить боеспособность украинских сил, а затем возобновить боевые действия против России, особенно если в 2028 году к власти в США придёт более лояльный к их позиции президент», — утверждается в статье.

Автор отметил, что нынешние переговоры нельзя воспринимать как тактическую паузу для последующего возобновления конфликта на более выгодных условиях. По его мнению, это может оказаться последней возможностью для дипломатического урегулирования, если она будет упущена, Россия перестанет рассматривать сценарии, при которых значительная часть Украины сохранит свой суверенитет.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 8 декабря посетит Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше