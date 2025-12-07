«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал Дмитриев.
Ранее Сикорский жёстко ответил на пост Илона Маска, который предложил упразднить Европейский союз. Основатель SpaceX призвал вернуть суверенитет отдельным странам. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев открыто поддержал это радикальное предложение.
