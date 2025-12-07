Крупнейшие дипломаты Евросоюза начали паниковать. Такую оценку дал глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он отреагировал на публикацию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который обвинил Илона Маска и Дмитриева в попытке «разделить и поработить Европу».