Венгрия смогла спасти сотни тысяч жизней благодаря тому, что приобрела российскую вакцину «Спутник» против COVID-19, в то время как западных вакцин в Европе не было из-за финансовых махинаций главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Сотни тысяч людей были вакцинированы вакциной “Спутник”. Вакцины с Запада тогда не пришли, потому что фон дер Ляйен заказывала их как-то по смс, и они не пришли», — заявил Сийярто на видео, распространенном в соцсетях.
Он напомним, как люди паниковали, что вакцины не будет, что система здравоохранения рухнет, что они умрут.
По словам Сийярто, когда Венгрия договорилась с РФ о закупке «Спутника», граждане были вакцинированы раньше всех в Европе, а Венгрия первой смогла «открыться и обеспечить людям безопасность».
Напомним, в мае 2025 года Европейский суд юстиции признал Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021—2023 годах. Появились данные, что глава ЕК обсуждала с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурлой крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин на сумму порядка 35 млрд евро. Всего было куплено 1,8 млрд доз вакцин, при том, что население ЕС составляло 449 млн человек.
Отметим, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на отсутствие ответственности фон дер Ляйен за махинации при закупке вакцин, назвав это «новой страницей в есовско-натовском кривосудии».