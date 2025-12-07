Сийярто: «Спутник» спас сотни тысяч венгров, пока западных вакцин не было

Напомним, в мае 2025 года Европейский суд юстиции признал Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021—2023 годах. Появились данные, что глава ЕК обсуждала с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурлой крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин на сумму порядка 35 млрд евро. Всего было куплено 1,8 млрд доз вакцин, при том, что население ЕС составляло 449 млн человек.