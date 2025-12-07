СМИ: британские военные присоединились к учениям НАТО на границе с РФ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Великобритании присоединились к учениям НАТО в Финляндии. Об этом сообщило британское издание The Independent.
Маневры на границе с Россией длились шесть недель. «Около 50 человек из 3 стрелковых полков, базирующихся в Эдинбурге, провели шесть недель тренировок на арктическом севере Финляндии», — говорится в сообщении.
В течение этого времени в Финляндии они учились, как погружаться в ледяную воду и избегать обморожений, а также практиковались в боях на снегу и стрельбе на лыжах.
Британские военные также участвовали в масштабной операции «Северный топор» вместе с 3 тыс. финских солдат. -0-