Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: британские военные присоединились к учениям НАТО на границе с РФ

Маневры на границе с Россией длились шесть недель. «Около 50 человек из 3 стрелковых полков, базирующихся в Эдинбурге, провели шесть недель тренировок на арктическом севере Финляндии», — говорится в сообщении.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Великобритании присоединились к учениям НАТО в Финляндии. Об этом сообщило британское издание The Independent.

Маневры на границе с Россией длились шесть недель. «Около 50 человек из 3 стрелковых полков, базирующихся в Эдинбурге, провели шесть недель тренировок на арктическом севере Финляндии», — говорится в сообщении.

В течение этого времени в Финляндии они учились, как погружаться в ледяную воду и избегать обморожений, а также практиковались в боях на снегу и стрельбе на лыжах.

Британские военные также участвовали в масштабной операции «Северный топор» вместе с 3 тыс. финских солдат. -0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше