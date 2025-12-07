Бенин полностью полностью зачищен от участников мятежа, заявил президент

Бенин был полностью зачищен от участников мятежа, сказал президент страны Патрис Талон.
Талон сказал в видеообращении, что сопротивление удалось подавить с помощью военных.
Мятежники попытались осуществить в Бенине переворот. Им удалось захватить ряд объектов, но мятеж удалось подавить.
Заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов сказал, что попытку путча мятежники предприняли в преддверии президентских выборов.
