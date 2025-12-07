Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бенин полностью полностью зачищен от участников мятежа, заявил президент

Бенин был полностью зачищен от участников мятежа, сказал президент страны Патрис Талон.

Бенин был полностью зачищен от участников мятежа, сказал президент страны Патрис Талон.

Талон сказал в видеообращении, что сопротивление удалось подавить с помощью военных.

Мятежники попытались осуществить в Бенине переворот. Им удалось захватить ряд объектов, но мятеж удалось подавить.

Заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов сказал, что попытку путча мятежники предприняли в преддверии президентских выборов.

Читайте материал «Ушаков рассказал, как Путин относится к зятю Трампа Кушнеру».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.